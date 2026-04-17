Командването на Военноморските сили съобщава, че поклонението пред тленните останки на о.з. контраадмирал Нейко Атанасов ще се състои от 12:00 ч. до 13:30 ч. на 20.04.2026 г. /понеделник/ във Военоморски клуб – Варна.
Контраадмирал Нейко Петров Атанасов е роден на 13 февруари 1948 година в гр. Луковит. Завършва Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ през 1971 г. и започва своята служба в състава на Военноморските сили с назначение на първа офицерска длъжност "Механик на десантен кораб“ в състава на 12-та бригада към Военноморска база - Бургас.
За времето на службата си проявява усърдие и се стреми да усвои всички специфични изисквания на професията. През 1982 година е приет за обучение, а през 1984 г. завършва Военноморската академия "Гречко“. С течение на годините повишава своите знания и заема редица ръководни длъжности, като заместник-началник по тила на Военноморска база-Бургас и на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров“. През 1993 година е назначен за заместник-командващ на ВМС по тила, а с Указ на президента на Република България през 1996 г. заема длъжността "Заместник-началник на главния Щаб на Военноморските сили по материално-техническото осигуряване“.
На 11.07.2000 г. му е присвоено висше военно звание "Бригаден адмирал“, а на 11.06.2002 г. е назначен за началник на Главния щаб на Военноморските сили и му е присвоено военно звание "Контраадмирал“. Освободен от длъжност и военна служба с Указ № 121/25.04.2003 г. на президента на Република България, считано от 30.04.2003 г.
Поклон пред светлаат му памет!
