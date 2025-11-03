Сподели close
От Общинската избирателна комисия във Варна са поискали справка от Oбщина Варна и от Общинския съвет относно продължителността на полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев, стана ясно днес.

Поводът е сигнал от Дамян Христов, който е настоявал за отстраняването на Коцев от поста кмет на Варна. 

Припомняме, че до 11 ноември включително Коцев се води в отпуск. До тогава негов заместник на поста е Павел Попов.

Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли.