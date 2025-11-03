Благомир Коцев, стана ясно днес.
Поводът е сигнал от Дамян Христов, който е настоявал за отстраняването на Коцев от поста кмет на Варна.
Припомняме, че до 11 ноември включително Коцев се води в отпуск. До тогава негов заместник на поста е Павел Попов.
Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли.
Поискано е отстраняване на Коцев от поста кмет на Варна
