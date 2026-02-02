Показват за първи път във Варна колекция от безценни графики
Постоянната експозиция ще включва творби на носителите на Голямата награда на град Варна от Международното биенале на графиката – форум, който в продължение на десетилетия утвърждава морската столица на България като световен център на графичното изкуство.
Престижната селекция проследява развитието на графиката в контекста на времевите концепции, отразявайки променящите се естетически и философски търсения на авторите от края на XX век до днес. Колекцията не само документира историята, но и изследва границите на графичния език, който постоянно предефинира своите изразни средства. Тя свързва художественото наследство на миналия век с динамиката на днешния ден, превръщайки галерията в живо пространство за диалог между поколенията и техните представи за време и пространство.
Представените в колекцията автори са: Тодор Панайотов (България), Винцент Хложник (Словакия), Златка Дъбова (България), Миодраг Джурич-Дадо (Сърбия/Франция), Стоимен Стоилов (България/Австрия), Кунито Нагаока (Япония), Стоян Цанев (България), Иржи Андерле (Чехия), Симеон Венов (България), Зоран Тодович (Сърбия), Георги Лечев (България), Ерих Щайнингер (Австрия), Роберт Янчович (Словакия), Тошио Йошизуми (Япония), Христо Кърджилов (България), Томиюки Сакута (Япония), Мице Янкуловски (Северна Македония), Патипон Супанпонг (Тайланд) и Олеся Джураева (Украйна).
Директорът на Галерията за графично изкуство Валери Чакалов за постоянната експозиция "Вечни теми, нови форми“:
Каква беше концепцията, какво Ви накара да създадете тази постоянна експозиция? Това може би се случва за първи път в историята на Галерията за графично изкуство. Така ли е?
Точно така е. Концепцията е част от моята идея, с която кандидатствах за мястото на директор на Галерията за графично изкуство. И в нея аз отбелязах това мое желание в рамките на първата година да мога да редактирам пространството, да го трансформирам така, че да освободим една от залите, която е изключително подходяща за галерия, и да оформим тази нова колекция, която е постоянната експозиция на Галерията за графично изкуство.
Какво да очакваме през тази година в програмата на Галерията за графично изкуство?
Ние разработваме годишен план за организиране на изложби, в партньорство с чуждестранни графични форуми, с които ние вече водим разговори. Спечелихме проект към Министерството на културата по програма Визуални изкуства. Така че имаме готовност за няколко събития, които ни предстоят.
Първото е в края на месец февруари, когато ще представим в Художествената галерия в Добрич една нова експозиция с отличени автори от Международно биенале на графиката - Варна. През април откриваме изложба с творби на съвременни полски автори, участници в Международното триенале на графиката в Краков, Полша. След това имаме обратна връзка с наше гостуване там - с изложба от фонда на Галерия за графично изкуство – Варна. И така дейностите ни продължават доста динамично.
Това е премиерата на обновената площ като експозиционна зала?
Да, така е, стартът на изложбената площ вече е даден и оттук нататък имаме доста активна програма, разбира се, съобразена с възможностите и дейностите на Галерията за графично изкуство - Варна.
Постоянната експозиция "Вечни теми, нови форми“ - Световна графика. Носители на Голямата награда на град Варна от Международно биенале на графиката - Варна в Галерията за графично изкуство се реализира в рамките на "Проектно предложение за изпълнение на инвестиция "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна", с регистрационен номер bg-rrp-11.021-0011, финансирано от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕс (NextGenerationEu), по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, компонент 11 "Социално включване“, инвестиция 6 "Развитие на културните и творчески сектори“, по Процедура № bg-rrp-11.021. Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ на Националния план за възстановяване и устойчивост - Договор за финансиране с рег. № bg-rrp-11.021-0011-с01 от 31.10.2025 г. "
Идеята за основаване на Галерията за графично изкуство – Варна е на Венцеслав Антонов, неин дългогодишен директор до 2024 г. Галерията е с официално наименование, печат, седалище и адрес: гр. Варна, ул. "Любен Каравелов“ № 1, област Варна. Тя е създадена с Решение № 1102-9 по Протокол № 21 от 21.05.1997 г. на Общински съвет – Варна. Галерията е юридическо лице на бюджетна издръжка към Община Варна – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Решение № 3459-8 по Протокол № 36 от 18.08.2011 г. на Общински съвет – Варна.
Основната дейност на Галерия за графично изкуство – Варна е организирането на Международно биенале на графиката съвместно с Община Варна, Министерство на културата, Съюза на българските художници, което се провежда под патронажа на кмета на град Варна. Галерията е значим културен институт, който съхранява и популяризира произведенията на графичното изкуство. Фондът ѝ е формиран от откупени творби и дарения от художници, музеи, държавни и общински институции. Галерията осъществява музейна, изследователска и образователна дейност, посветена изцяло на високата художествена и духовна култура.
Галерия за графично изкуство – Варна ул. "Любен Каравелов“ № 1, www.printbiennial.com
