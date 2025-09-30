Полицейска проверка на екип на РУ Девня установи вчера, че известен на МВР 22-годишен водач на лек автомобил управлява колата си с поставени регистрационни табели за друг автомобил.Инспекцията е извършена в с. Стефан Караджа и полицаите са образували досъдебно производство за извършеното нарушение на закона. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.