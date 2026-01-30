Случка с щастлива развръзка се разиграла вчера във Варна. Причината е полицай, от чийто професионален поглед не могло да убегне странно поведение на водач на автомобил.Случката се разиграла снощи. Служител на отдел "Криминална полиция“, прибирайки се от работа, забелязал лек автомобил, който паркирал до него. От професионалния му поглед не убегнало неадекватното поведение на шофьора, който бил в колата с детето си. Пазителят на реда светкавично го спрял и повикал колегите си от "Пътна полиция“, за да му бъде направен тест за употреба на наркотици.Резултатът отчел положителна проба за кристали – амфетамин. Нарушителят – 37-годишен, от Гроздьово е задържан във Второ РУ, а по случая е образувано досъдебно производство.