Полицай съзря неадекватен шофьор с дете в кола във Варна, оказа се надрусан
©
Случката се разиграла снощи. Служител на отдел "Криминална полиция“, прибирайки се от работа, забелязал лек автомобил, който паркирал до него. От професионалния му поглед не убегнало неадекватното поведение на шофьора, който бил в колата с детето си. Пазителят на реда светкавично го спрял и повикал колегите си от "Пътна полиция“, за да му бъде направен тест за употреба на наркотици.
Резултатът отчел положителна проба за кристали – амфетамин. Нарушителят – 37-годишен, от Гроздьово е задържан във Второ РУ, а по случая е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протест във Варна, след като пожар изпепели "Фанагория": Има инве...
10:25 / 29.01.2026
Скандал на касите на голяма търговска верига! Мъж вилня заради ре...
09:45 / 29.01.2026
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.