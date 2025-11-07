Специализирана полицейска операция по противодействие на разпространение на наркотични вещества се проведе във Варна. Тя е реализирана на територията на Първо РУ.Задържани са двама мъже и иззети метамфетамин и фентанил, приготвени в опаковки - готови за разпространение.Образувани са досъдебни производства. Материалите по делото са предадени на прокуратурата, а извършителите – с досиета в МВР, са задържани в ареста.