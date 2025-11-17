Полицейска гонка във Варна. Причината е откраднат автомобил от паркинг във "Владиславово“.Сигналът за грабежа е постъпил в събота. След бързи оперативно-издирвателни мероприятия криминалисти от Трето РУ са влезли в дирите на колата и успели да я спрат на голям булевард в града.Задържан за срок до 24 часа е 22-годишен варненец.В друг случай от уикенда е образувано досъдебно производство срещу 31-годишен варненец. В събота, мъжът, криминално проявен, е бил спрян за рутиннапроверка и патрулите установили, че автомобилът, които управлява, е с поставени регистрационни табели за друго превозно средство. Случаят е докладван напрокуратурата.