Полицейска операция във Варна, десетки изгоряха, а двама шофьори бяха спипани солидно почерпени
В акцията бяха проверени 55 тежкотоварни автомобила и 60 човека; бяха съставени 12 фиша и 2 АУАН – за алкохол над 1,2 промила и за липса на оборудване; връчени бяха 18 броя електронни фиша и написани две глоби за липса на винетка.
Инспекцията бе осъществена съвместно с участието на:
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“– контрол по отношение на времето за управление и почивки на водачите, правилното използване на тахографи, ADR превози и документация;
Агенция "Пътна инфраструктура“ – проверка за претоварване, наднормени габарити и заплащане на пътни такси;
Национална агенция за приходите – проверки на товарни МПС над 3.5 тона, превозващи стоки с висок фискален риск;
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ – контрол върху социалните аспекти на автомобилния транспорт и безопасността при работа на водачите на товарни автомобили.
Съвместните действия на всички ангажирани институции имат ясна и конкретна цел: да се подобри безопасността на движение по пътищата, да се предотвратят тежки ПТП и да се засили общественото внимание към спазването на правилата за движение.
От ОДМВР Варна призовават всички водачи да бъдат отговорни на пътя и да осъзнаят, че спазването на закона е пряко свързано с човешки животи.
