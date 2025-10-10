Днес на територията на ОДМВР Варна се проведе специализирана полицейска операция по линия на безопасността на движението. Целта на инициативата беше да ограничи броя на тежките пътнотранспортни произшествия чрез засилен контрол и превенция на пътя. МВР залага на метода на "широкообхватен контрол“, който съчетава присъствието и съвместната работа на няколко контролни институции, на едно място. Практиката показва, че този подход има силен възпиращ ефект върху нарушителите и води до трайна промяна в поведението на водачите.В акцията бяха проверени 55 тежкотоварни автомобила и 60 човека; бяха съставени 12 фиша и 2 АУАН – за алкохол над 1,2 промила и за липса на оборудване; връчени бяха 18 броя електронни фиша и написани две глоби за липса на винетка.Инспекцията бе осъществена съвместно с участието на:Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“– контрол по отношение на времето за управление и почивки на водачите, правилното използване на тахографи, ADR превози и документация;Агенция "Пътна инфраструктура“ – проверка за претоварване, наднормени габарити и заплащане на пътни такси;Национална агенция за приходите – проверки на товарни МПС над 3.5 тона, превозващи стоки с висок фискален риск;Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ – контрол върху социалните аспекти на автомобилния транспорт и безопасността при работа на водачите на товарни автомобили.Съвместните действия на всички ангажирани институции имат ясна и конкретна цел: да се подобри безопасността на движение по пътищата, да се предотвратят тежки ПТП и да се засили общественото внимание към спазването на правилата за движение.От ОДМВР Варна призовават всички водачи да бъдат отговорни на пътя и да осъзнаят, че спазването на закона е пряко свързано с човешки животи.