Екипи на областните дирекции на МВР във Варна и Добрич съпроводиха линейка с родилка в критично състояние.

Действията бяха осъществени от екип на "Пътна полиция“ по маршрута от Добрич до УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна с цел осигуряване на безпрепятственото придвижване на специализирания медицински автомобил.

Мерките по осигуряване на придвижването приключиха успешно.