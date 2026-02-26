Екипи на областните дирекции на МВР във Варна и Добрич съпроводиха линейка с родилка в критично състояние.Действията бяха осъществени от екип на "Пътна полиция“ по маршрута от Добрич до УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна с цел осигуряване на безпрепятственото придвижване на специализирания медицински автомобил.Мерките по осигуряване на придвижването приключиха успешно.