Полицейски гонки като по филмите се разиграха във Варненско
В единия от случаите водач не спрял на стоп палка. Наложило се преследване в околностите на село Караманите, където патрулката успяла да локалириза нарушителя. Той е на 22 години, жител на с. Стефан Караджа. Задържан е за срок до 24 часа. Причината е, че направената проверка в системата на МВР показала, че автомобилът, който управлявал, не е регистриран и е без поставени табели. По случая е образувано бързо производство.
Подобна сцена се е разиграла и в с. Доброплодно, където водач на лека кола шофирал МПС с табели с изтекъл срок на валидност. Срещу този нарушител, който е връстник на горепосочения, е образувано досъдебно производство.
