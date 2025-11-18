Снощи, малко след полунощ, е получен сигнал от гр. Дългопол за водач на лек автомобил "БМВ“, потеглил след употреба на алкохол в посока Провадия. При опит за спиране шофьорът не се е подчинил на подадените светлинни и звукови сигнали, което е довело до преследване от около 100 км, в което са участвали общо пет полицейски екипа от Дългопол, Провадия, Нови пазар, Шумен и Девня, насочвани от оперативната дежурна част на ОДМВР –Варна.Заради високата скорост и опасността за живота на водача, не са използвани принудителни за спиране помощни средства -шипове. Преследването е приключило в района на с. Ягнилово, обл. Варна, където автомобилът е самокатастрофирал. Проверката с техническо средство е отчела 2,29 промила алкохол, а водачът и спътникът му са били във видимо нетрезво състояние. По случая е образувано досъдебно производство.Справка в информационните масиви на МВР установява, че водачът – 33-годишен, жител на с. Есеница, обл. Шумен е криминално проявен и има 13 АУАН и 21 фиша за нарушения на ЗДвП.