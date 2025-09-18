Мъж е нападнал жена в района на "Чайка" във Варна. Атаката е била в ранните часове на 17 септември, разказва съпругът на потърпевшата.Нападението е станало в 7:30 часа в района на ОМВ-Чайка на гърба на Сенши. Мъжът е причакал жената в тясна уличка. Жената е разказала, че той я е атакувал без видима причина, като е започанал да я дърпа. Питал я е къде работи, но жената успява да избяга от нападателя си.Полицията е информирана, а мъжът се издирва.