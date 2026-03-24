Днес ОДМВР – Варна предостави информация за предприетите мерки за предстоящия летен сезон. По покана на дирекция "Туризъм" към община Варна, варненската полиция присъства на заседание на Консултативния съвет по туризъм. Старши комисар Цветан Пировски запозна присъстващите с набелязаните действия на МВР – на местно ниво, свързани с туристическия сезон."През летните месеци се очаква засилен поток от хора на територията на Варна, поради което ще бъдат командировани 36 служители от страната, заедно с 6 допълнителни полицейски автомобила. Към тях ще се присъединят и 10 чуждестранни служители на реда – 4 румънци, 4 поляци и 2 германци. Основната им задача ще бъде да подпомагат опазването на обществения ред и сигурността, като съдействат при обслужването на чуждестранни граждани и улесняват комуникацията с тях" – обяви директорът на ОДМВР – Варна.По време на заседанието беше подчертано значението на добрата координация между институциите за гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на града.Участниците се обединиха около необходимостта от навременни и ефективни действия в отговор на очаквания засилен туристически поток. Срещата завърши с увереност, че предприетите мерки ще допринесат за един спокоен и успешен летен сезон.