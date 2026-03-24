Полицията предприема тежки мерки във Варна
"През летните месеци се очаква засилен поток от хора на територията на Варна, поради което ще бъдат командировани 36 служители от страната, заедно с 6 допълнителни полицейски автомобила. Към тях ще се присъединят и 10 чуждестранни служители на реда – 4 румънци, 4 поляци и 2 германци. Основната им задача ще бъде да подпомагат опазването на обществения ред и сигурността, като съдействат при обслужването на чуждестранни граждани и улесняват комуникацията с тях" – обяви директорът на ОДМВР – Варна.
По време на заседанието беше подчертано значението на добрата координация между институциите за гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на града.
Участниците се обединиха около необходимостта от навременни и ефективни действия в отговор на очаквания засилен туристически поток. Срещата завърши с увереност, че предприетите мерки ще допринесат за един спокоен и успешен летен сезон.
