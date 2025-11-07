Полицията прибра колата на 18-годишен, шофирал след употреба на наркотици край Варна
След като дръгтеста показал положителна проба, колата на нарушителя е била репатрирана на служебен паркинг на ОДМВР Варна.
Униформените на РУ Провадия са образували досъдебно производство срещу младежа и са го задържали за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.
От там допълниха, че 60-годишен арменски гражданин е задържан в полицейския арест на Пето РУ за шофиране след употреба на алкохол. Той бил спрян за проверка вчера сутринта в района на Златни пясъци и при тест с алкодрегер станало ясно, че се е качил зад волана след изпити спиртни напитки над допустимото по закон количество. Срещу него е започнато бързо производство.
Други двама - жена на 26 и мъж на 40 години, също са пренощували в ареста на РУ Провадия. Срещу тях също са образувани бързи производства за шофиране след употреба на наркотични вещества, отчетено с техническо средство.
