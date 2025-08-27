Криминален случай, достоен за сценарии на култовия филм "От местопрестъплението", се разигра във Варна. Преди ден в полицията в Провадия е получен сигнал от транспортна фирма, че за услуга е заплатено с фалшива банкнота от 100 лева.Веднага са вдигнати органите на реда на крак. Те установили двама - 23-годишни жители на Провадия, единият от които е известен на МВР. Задържани са в управлението, като данните сочат, че единия от тях е заплатил с фалшивите пари.Веднага служители на "Икономическа полиция" посетили домовете на двамата задържани, където се натъкнали на техника и предмети, чрез които са били изготвяни неистински купюри със същия номинал.Вещи са иззети и приложени към образуваното досъдебно производство.