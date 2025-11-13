При специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества, криминалисти от Първо РУ задържали 35-годишен варненец. Служителите на реда установили и изпратили в полицейския арест известния на МВР мъж, вече осъждан, в когото намерили немалко количество марихуана. По случая е образувано досъдебно производство.Още четирима мъже били задържани със същото наркотично вещество, носещо го в себе си. Нарушителите били установени от екипи на Трето и Четвърто РУ, и отведени в ареста за срок до 24 часа. Спрямо трима от тях са образувани бързи производства, а срещу четвъртия, у когото е открит и метамфетамин – досъдебно. Делата са докладвани на прокуратурата.При друга спецакция на полицията, проведена на територията на РУ Аксаково, която е по линия на безопасността на движението и е осъществена по широкообхватния метод, един от установените нарушители се е сдобил с административен акт и започната проверка, за шофиране на автомобил с прекратена регистрация.