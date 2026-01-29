Полицията с голям удар по наркопазара във Варна, има арестувани
© ОДМВР-Варна
Минути по- късно са поставени белезници и на 35 – годишната жена, с която живее рецидивистът, отново по време на сделка. Тя също е с богато криминално досие и не еднократно влизала в ареста.
При последвалите процесуално - следствени действия, полицаите са претърсили дома, който обитавали двамата. Там служителите на реда са намерили и иззели известни количества от три от най- силните наркотични вещества, две електронни везни, пари и вещи - обект на кражба от частни домове- намиращи се в централната част на областния град. При претърсването са открити и приспособления за отключване и взлом на секретни патронници - за домове и леки автомобили. По време на инспекцията, криминалистите намерили и подправени полицейски дрехи.
По случая е образувано досъдебно производство , по описа на Първо РУ, данните по което са докладвани на прокуратурата.
Още по темата
/
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
15.12
Задържаха полицейски шеф
12.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.