Криминалисти от ОДМВР – Варна проведоха специализирана полицейска операция по линия "Противодействие разпространението на наркотични вещества". По време на сделка с високорискови опиати са задържани трима клиента, както и 34 – годишен варненец, криминално проявен и многократно осъждан, който им е продавал дрогата.Минути по- късно са поставени белезници и на 35 – годишната жена, с която живее рецидивистът, отново по време на сделка. Тя също е с богато криминално досие и не еднократно влизала в ареста.При последвалите процесуално - следствени действия, полицаите са претърсили дома, който обитавали двамата. Там служителите на реда са намерили и иззели известни количества от три от най- силните наркотични вещества, две електронни везни, пари и вещи - обект на кражба от частни домове- намиращи се в централната част на областния град. При претърсването са открити и приспособления за отключване и взлом на секретни патронници - за домове и леки автомобили. По време на инспекцията, криминалистите намерили и подправени полицейски дрехи.По случая е образувано досъдебно производство , по описа на Първо РУ, данните по което са докладвани на прокуратурата.