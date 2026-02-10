Полицията с важно съобщение към всички шофьори
По информация на ОД на МВР пътят Варна – Добрич (изход през Аксаково) е леко влажен, на път III-208 (Рояшки баир) има слаб снеговалеж, а настилката на Аспаруховия мост е мокра.
Апелираме към водачите да управляват МПС със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да бъдат особено внимателни, пишат още от МВР-Варна, като допълват, че екипи на "Пътна полиция“ следят обстановката.
От информация на Националния институт по метеорология и хидрология – Варна, става ясно, че днес облачността ще е променлива, до обяд по-значителна, на места със слаби валежи предимно от сняг, само по южното Черноморие валежите ще са от дъжд. Ще духа слаб до умерен, по южното крайбрежие временно силен вятърът от северозапад, който постепенно ще се обърне от източна четвърт и до вечерта навсякъде ще отслабне. В сутрешните часове главно във вътрешността ще има опасност от заледявания по пътищата, на места в Североизточна България видимостта ще е намалена! Сутринта температурите са от минус 5° в Разград, до 3° в Бургас, за Варна около 0°. Максимални температури ще са между 2° и 7°, за Варна около 5°. Вълнение на морето 3-4 бала, следобед с тенденция да се понижава. Температура на морската вода между 5° и 7°.
