20-годишен жител на с. Лопушна, община Дългопол, управлявал лек автомобил е бил проверен вчера. Инспекцията установила, че младежът шофира кола, която е с прекратена регистрация и без гражданска отговорност на МПС-то.По случая е образувано бързо производство, информираха от пресцентъра на МВР във Варна.