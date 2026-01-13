Сподели close
Всички пътища на територията на област Варна са проходими при зимни условия, докладваха от ОД на МВР във Варна, като информацията за актуалната пътна обстановка е към 05:30 ч. днес.

Поради минусовите температури е възможно на места образуване на "черен лед“, предупреждават от там, като посочват, че евентуалните такива участъци са Аспаруховия мост, пътя Варна – Добрич, пътя от с. Старо Оряхово – посока гр. Бяла.

При снеговалежи и заледявания водачите следва да управляват МПС с подходящи за сезона гуми и изправни светлини.

Екипи на "Пътна полиция“ са на терен.

Шофирайте внимателно и отговорно!

"Черният лед“ може да се появи на всеки участък от пътя при температури около нулата или по-ниски, най-често вечер или рано сутрин. Появява се като тънък, почти невидим филм от лед. Този вид лед се нарича "черен“, защото е невидим по асфалтовите пътища. Самият лед не е черен, а прозрачен, но тъмният път под него се вижда, откъдето идва и името.

Как да разберете дали шофирате по "черен лед“?

Коварността на "черния лед“ се крие в неговата невидимост. Шофирайки по черен лед, водачът може да си помисли, че просто се движи по мокър асфалт. Когато обаче шофира с висока скорост върху такъв тънък, хлъзгав слой, гумите лесно губят сцепление и колата може лесно да се подхлъзне неконтролируемо.

Опасността от "черния лед“ е неговата невидимост. Шофьорите могат да го объркат с просто мокри пътища.

Шофьорите често просто не забелязват този вид лед, като не успяват да намалят дистанцията си или да намалят скоростта предварително. Това прави ситуацията опасна за всички участници.

В райони, където се натрупва мъгла, "черният лед“ най-често се образува през извън сезона.

Ако усещате, че воланът е станал лек по време на шофиране, колата се управлява зле и има малко шум от гумите , но асфалтът изглежда чист, изглежда сякаш сте попаднали на "черен лед“, посочват експерти.

Наблюдавайте колата отпред. Ако пътят изглежда мокър, но от колата отпред не се разпръсква вода, това също е сигурен знак, че пътят е покрит с опасен лед.

Какво причинява "черен лед“?

Появата на "черен лед“ по пътищата е почти сигурна, когато дневната температура е малко над нулата, въздухът е влажен, има ръмеж или слаб дъжд, а вечерта температурата пада, достигайки или падайки под нулата. Поради повишената влажност, при температури над нулата, по пътя се образува мъгла, образувайки тънък воден филм. С понижаването на температурата този филм се превръща в лед. Термометърът може да показва температура на въздуха над нулата, но температурата на пътната настилка може да е под нулата.

Пътни участъци, които са най-податливи на заледяване, включват:

- мостове, надлези, виадукти и просто пътища, които са добре обдухвани от вятъра от всички страни;

- пътища, разположени на хълмист терен с дълбоки дерета - в тях често се спуска мъгла;

- малки пътища в регионите при подходящо време - по тях се образува черен лед по-често, отколкото по магистралите на големите градове;

- по участъци от пътя, които почти не получават слънчева светлина.