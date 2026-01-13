Всички пътища на територията на област Варна са проходими при зимни условия, докладваха от ОД на МВР във Варна, като информацията за актуалната пътна обстановка е към 05:30 ч. днес.Поради минусовите температури е възможно на места образуване на "черен лед“, предупреждават от там, като посочват, че евентуалните такива участъци са Аспаруховия мост, пътя Варна – Добрич, пътя от с. Старо Оряхово – посока гр. Бяла.При снеговалежи и заледявания водачите следва да управляват МПС с подходящи за сезона гуми и изправни светлини.Екипи на "Пътна полиция“ са на терен.Шофирайте внимателно и отговорно!"Черният лед“ може да се появи на всеки участък от пътя при температури около нулата или по-ниски, най-често вечер или рано сутрин. Появява се като тънък, почти невидим филм от лед. Този вид лед се нарича "черен“, защото е невидим по асфалтовите пътища. Самият лед не е черен, а прозрачен, но тъмният път под него се вижда, откъдето идва и името.Коварността на "черния лед“ се крие в неговата невидимост. Шофирайки по черен лед, водачът може да си помисли, че просто се движи по мокър асфалт. Когато обаче шофира с висока скорост върху такъв тънък, хлъзгав слой, гумите лесно губят сцепление и колата може лесно да се подхлъзне неконтролируемо.Опасността от "черния лед“ е неговата невидимост. Шофьорите могат да го объркат с просто мокри пътища.Шофьорите често просто не забелязват този вид лед, като не успяват да намалят дистанцията си или да намалят скоростта предварително. Това прави ситуацията опасна за всички участници.В райони, където се натрупва мъгла, "черният лед“ най-често се образува през извън сезона.Ако усещате, че воланът е станал лек по време на шофиране, колата се управлява зле и има малко шум от гумите , но асфалтът изглежда чист, изглежда сякаш сте попаднали на "черен лед“, посочват експерти.Наблюдавайте колата отпред. Ако пътят изглежда мокър, но от колата отпред не се разпръсква вода, това също е сигурен знак, че пътят е покрит с опасен лед.Появата на "черен лед“ по пътищата е почти сигурна, когато дневната температура е малко над нулата, въздухът е влажен, има ръмеж или слаб дъжд, а вечерта температурата пада, достигайки или падайки под нулата. Поради повишената влажност, при температури над нулата, по пътя се образува мъгла, образувайки тънък воден филм. С понижаването на температурата този филм се превръща в лед. Термометърът може да показва температура на въздуха над нулата, но температурата на пътната настилка може да е под нулата.- мостове, надлези, виадукти и просто пътища, които са добре обдухвани от вятъра от всички страни;- пътища, разположени на хълмист терен с дълбоки дерета - в тях често се спуска мъгла;- малки пътища в регионите при подходящо време - по тях се образува черен лед по-често, отколкото по магистралите на големите градове;- по участъци от пътя, които почти не получават слънчева светлина.