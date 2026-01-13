Полицията във Варна: Шофирайте внимателно, може да има "черен лед"
©
Поради минусовите температури е възможно на места образуване на "черен лед“, предупреждават от там, като посочват, че евентуалните такива участъци са Аспаруховия мост, пътя Варна – Добрич, пътя от с. Старо Оряхово – посока гр. Бяла.
При снеговалежи и заледявания водачите следва да управляват МПС с подходящи за сезона гуми и изправни светлини.
Екипи на "Пътна полиция“ са на терен.
Шофирайте внимателно и отговорно!
"Черният лед“ може да се появи на всеки участък от пътя при температури около нулата или по-ниски, най-често вечер или рано сутрин. Появява се като тънък, почти невидим филм от лед. Този вид лед се нарича "черен“, защото е невидим по асфалтовите пътища. Самият лед не е черен, а прозрачен, но тъмният път под него се вижда, откъдето идва и името.
Как да разберете дали шофирате по "черен лед“?
Коварността на "черния лед“ се крие в неговата невидимост. Шофирайки по черен лед, водачът може да си помисли, че просто се движи по мокър асфалт. Когато обаче шофира с висока скорост върху такъв тънък, хлъзгав слой, гумите лесно губят сцепление и колата може лесно да се подхлъзне неконтролируемо.
Опасността от "черния лед“ е неговата невидимост. Шофьорите могат да го объркат с просто мокри пътища.
Шофьорите често просто не забелязват този вид лед, като не успяват да намалят дистанцията си или да намалят скоростта предварително. Това прави ситуацията опасна за всички участници.
В райони, където се натрупва мъгла, "черният лед“ най-често се образува през извън сезона.
Ако усещате, че воланът е станал лек по време на шофиране, колата се управлява зле и има малко шум от гумите , но асфалтът изглежда чист, изглежда сякаш сте попаднали на "черен лед“, посочват експерти.
Наблюдавайте колата отпред. Ако пътят изглежда мокър, но от колата отпред не се разпръсква вода, това също е сигурен знак, че пътят е покрит с опасен лед.
Какво причинява "черен лед“?
Появата на "черен лед“ по пътищата е почти сигурна, когато дневната температура е малко над нулата, въздухът е влажен, има ръмеж или слаб дъжд, а вечерта температурата пада, достигайки или падайки под нулата. Поради повишената влажност, при температури над нулата, по пътя се образува мъгла, образувайки тънък воден филм. С понижаването на температурата този филм се превръща в лед. Термометърът може да показва температура на въздуха над нулата, но температурата на пътната настилка може да е под нулата.
Пътни участъци, които са най-податливи на заледяване, включват:
- мостове, надлези, виадукти и просто пътища, които са добре обдухвани от вятъра от всички страни;
- пътища, разположени на хълмист терен с дълбоки дерета - в тях често се спуска мъгла;
- малки пътища в регионите при подходящо време - по тях се образува черен лед по-често, отколкото по магистралите на големите градове;
- по участъци от пътя, които почти не получават слънчева светлина.
Още от категорията
/
Тече вътрешна проверка на летище Варна след сигнал на пътник, че от багажа му са изчезнали някои неща
10.01
Портних: Ще подам сигнали до прокуратурата и до европрокуратурата за безстопанственост на пристанище "Карантината"
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
Жълт и оранжев код са в сила! Варна е предупредена
08:38 / 11.01.2026
Сняг, виелици и навявания утре във Варна. Температурата няма да п...
14:44 / 10.01.2026
Анализ: Варна се откроява с висок дял на населението с висше обра...
12:35 / 10.01.2026
Тече вътрешна проверка на летище Варна след сигнал на пътник, че ...
11:52 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.