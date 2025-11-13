Изверг преби жена си, с която е в развод, почти до смърт във Варна. В началото на седмицата на дежурния телефон на МВР е получен сигнал от болнично заведение в морския град, че са приели жена, доведена от нейни близки, с множество наранявания по тялото, вследствие на нанесен побой и опасност за живота.Пристигналите веднага на място полицаи са установили, че 56-годишна варненка е станала жертва на домашно насилие, извършено от мъжа, с когото са в процес на развод.Медицинският екип е констатирал фрактура на три ребра и перфорация на бял дроб. Спешната оперативна намеса, която са оказали лекарите е стабилизирала състоянието на пострадалата.Полицаите са започнали светкавично издирване на мъжа, който е пребил съпругата си. Дирите му били открити чак в Добрич. Благодарение на съвместните усилия на двете полицейски дирекции – на Варна и съседния град, мъжът е заловен и срещу него е образувано досъдебно производство по чл. 131, ал.1, т.5а от НК (тежка телесна повреда в условията на домашно насилие), съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Варна.