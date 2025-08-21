ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията във Варна издирва 16-годишния Георги
©
Той е напуснал автомобила на майка си в района на Мол - Варна на 18.08.2025 г., около 14:30 часа. От този момент младежът е в неизвестност, съобщиха от пресцентъра на варненската полиция.
Описание: видима възраст 16 - 17 години, висок около 170 см., нормално телосложение, коса – кестенява, очи – кафяви.
Облеклото, с което е бил, е: сини къси дънки – дълги до коляното; черна тениска с бял джоб; маратонки – черни на цвят. Носил е чанта за през рамото - черна на цвят с жълт надпис "САТ“. В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.
Телефоните, на които може да се подава информация, са: 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.
Още от категорията
/
Варненец: Предлагам Морската градина да бъде защитена с ограда, а вечер да се заключва и да има охрана
17:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.