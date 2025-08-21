Областната дирекция на МВР във Варна издирва непълнолетния Георги Диянов Чомаков на 16 години.Той е напуснал автомобила на майка си в района на Мол - Варна на 18.08.2025 г., около 14:30 часа. От този момент младежът е в неизвестност, съобщиха от пресцентъра на варненската полиция.Описание: видима възраст 16 - 17 години, висок около 170 см., нормално телосложение, коса – кестенява, очи – кафяви.Облеклото, с което е бил, е: сини къси дънки – дълги до коляното; черна тениска с бял джоб; маратонки – черни на цвят. Носил е чанта за през рамото - черна на цвят с жълт надпис "САТ“. В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.Телефоните, на които може да се подава информация, са: 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.