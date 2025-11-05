В навечерието на празника на българската полиция – 8 ноември, Областната дирекция на МВР във Варна отваря врати за всички, които искат да се запознаят с работата на полицейските служители, тяхната техника и специализирани звена.Денят на отворените врати ще се проведе утре (6 ноември 2025 г.), от 11:00 до 16:00 ч. на ул. "Цар Калоян“ № 2.Очаква ви показ на служебни кучета, представяне на полицейско оборудване и техника.Ученици от варненски училища ще могат да участват в специална програма и да научат повече за професията "полицай“.В рамките на събитието ще бъде открита изложба, посветена на историята на варненската полиция, организирана със съдействието на Държавен архив – Варна и Регионален исторически музей – Варна.Заповядайте, за да се докоснете до историята, традициите и мисията на хората, които се грижат за нашата сигурност!