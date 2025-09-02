ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията във Варна конфискува стока за стотици хиляди левове
При извършената проверка са установени 56 кашона, съдържащи общо 3244 броя парфюми с обозначения на различни търговски марки.
В последвала проверка от служители на отдел "Икономическа полиция“ в търговски обект в курортен комплекс във Варна, свързан с лицето, са открити още 268 парфюма и 97 чифта спортни обувки с лого на известни марки.
За намерените стоки не са предоставени документи за произход, както и разрешение от правопритежателите. Артикулите са иззети по надлежния ред.
Лицето е задържано за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление против интелектуалната собственост. Действията по разследването продължават под надзора на компетентната прокуратура, като са назначени експертизи за установяване вида на иззетите стоки и евентуално нарушени права на търговски марки.
