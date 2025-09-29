Примерно заглавие 1 Примерно заглавие 2 Примерно заглавие 3

Опасен фентанил и метамфетамин откри полицията във Варна на два адреса. Преди дни криминалисти от областната дирекция на МВР са извършили проверка на 53 и 59-годишни варненки, добре познати на органите на реда.Последвало и претърсване на адресите, на които живеят, от където полицаите иззели фентанил, метамфетамин, марихуана и електронна везна. Извършителките са задържани за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията.br />От там допълниха, че трима мъже, съответно на 21, 33 и 35-годишна възраст, от Варна, Ямбол и с. Тръстиково, са хванати с метамфетамин и фентанил. При извършена проверка, екипи на Трето и Четвърто РУ установили, че нарушителите държали наркотичните вещества в себе си. Инспекцията е извършена преди дни. По случаите са образувани бързи производства и са докладвани на прокуратурата.