Последвало и претърсване на адресите, на които живеят, от където полицаите иззели фентанил, метамфетамин, марихуана и електронна везна. Извършителките са задържани за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията.
br />От там допълниха, че трима мъже, съответно на 21, 33 и 35-годишна възраст, от Варна, Ямбол и с. Тръстиково, са хванати с метамфетамин и фентанил. При извършена проверка, екипи на Трето и Четвърто РУ установили, че нарушителите държали наркотичните вещества в себе си. Инспекцията е извършена преди дни. По случаите са образувани бързи производства и са докладвани на прокуратурата.
