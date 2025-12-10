Сподели close
Областната дирекция на МВР във Варна информира, че при провеждане на събития с масов характер, всички участници следва да спазват законовите изисквания, включващи забрани за участие на лица:

- носещи оръжие, както и други специално предназначени или приспособени предмети, които могат да се използват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;

- които се намират в очевидно пияно състояние;

- са маскирани с цел затрудняване на тяхното разпознаване.

Тези ограничения имат за цел да гарантират безопасността на всички граждани, да предотвратят противоправни действия и да осигурят нормалното протичане на обществените масови мероприятия.

ОД на МВР – Варна призовава организаторите и участниците да съдействат на полицейските служители, да проявяват отговорност и уважение към закона и към останалите граждани.

Нека заедно осигурим мирно, безопасно и законосъобразно протичане на масовите мероприятия!