Полицията във Варна предупреди всички, които ще са на протеста днес
©
- носещи оръжие, както и други специално предназначени или приспособени предмети, които могат да се използват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;
- които се намират в очевидно пияно състояние;
- са маскирани с цел затрудняване на тяхното разпознаване.
Тези ограничения имат за цел да гарантират безопасността на всички граждани, да предотвратят противоправни действия и да осигурят нормалното протичане на обществените масови мероприятия.
ОД на МВР – Варна призовава организаторите и участниците да съдействат на полицейските служители, да проявяват отговорност и уважение към закона и към останалите граждани.
Нека заедно осигурим мирно, безопасно и законосъобразно протичане на масовите мероприятия!
Още от категорията
/
Благомир Коцев: Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протест срещу правителството и във Варна утре, местното "Възражда...
15:59 / 09.12.2025
В търсене на качество – как лекарите избират инструментите си?
12:58 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.