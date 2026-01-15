Сподели close
110 300 къса цигари без бандерол иззеха служители на ОДМВР – Варна. На 13.01.2026 г. при проведена специализирана полицейска операция от служители на  ОД на МВР – Варна е извършена проверка на адрес в обладстния град.

В хода на осъществените оперативно-издирвателни мероприятия са установени и иззети акцизни стоки без бандерол – 110 300 къса цигари, в нарушение на действащото законодателство.

На място е установена и задържана за срок до 24 часа 65-годишна жена, с досие в масивите на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на компетентната прокуратура.