Полицията във Варна с голям удар
© МВР-Варна
В хода на осъществените оперативно-издирвателни мероприятия са установени и иззети акцизни стоки без бандерол – 110 300 къса цигари, в нарушение на действащото законодателство.
На място е установена и задържана за срок до 24 часа 65-годишна жена, с досие в масивите на МВР.
По случая е образувано досъдебно производство.
Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на компетентната прокуратура.
