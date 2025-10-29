В резултат на проведени оперативно издирвателни мероприятия от служители на отдел "Икономическа полиция“ при ОДМВР – Варна, са установени и задържани трима мъже. Нарушителите на 42, 48 и 55 години, двама от които добре познати на МВР, са от с. Житница.Те са участвали в схема за неправомерно придобиване на недвижим имот в с. Близнаци, чрез провеждане на процедура по обстоятелствена проверка и снабдяване с констативен нотариален акт. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Варна.Измамите с недвижими имоти са едни от най-коварните престъпления, защото често засягат най-ценния актив на човек – неговия дом /имот/. Една от процедурите, които се използват неправомерно в подобни случаи, е обстоятелствената проверка. Макар по своята същност тя да е напълно законен способ за доказване на собственост, в ръцете на спекуланти може да се превърне в инструмент за лишаване на истинския собственик от имота му. Това е нотариална процедура, чрез която един човек може да бъде признат за собственик на недвижим имот, ако го е владял явно, непрекъснато и добросъвестно в продължение на години, но няма документ за собственост. Това става чрез разпит на свидетели и други доказателства, представени пред нотариус, който след това съставя нотариален акт.