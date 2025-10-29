ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията във Варна с голям удар по имотната мафия
© Varna24.bg
Те са участвали в схема за неправомерно придобиване на недвижим имот в с. Близнаци, чрез провеждане на процедура по обстоятелствена проверка и снабдяване с констативен нотариален акт. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Варна.
Измамите с недвижими имоти са едни от най-коварните престъпления, защото често засягат най-ценния актив на човек – неговия дом /имот/. Една от процедурите, които се използват неправомерно в подобни случаи, е обстоятелствената проверка. Макар по своята същност тя да е напълно законен способ за доказване на собственост, в ръцете на спекуланти може да се превърне в инструмент за лишаване на истинския собственик от имота му. Това е нотариална процедура, чрез която един човек може да бъде признат за собственик на недвижим имот, ако го е владял явно, непрекъснато и добросъвестно в продължение на години, но няма документ за собственост. Това става чрез разпит на свидетели и други доказателства, представени пред нотариус, който след това съставя нотариален акт.
Още по темата
/
Полицейска операция във Варна, десетки изгоряха, а двама шофьори бяха спипани солидно почерпени
10.10
Само за ден: 17 подпийнали и 4-ма дрогирани се качиха зад волана – масово водачите отказват да бъдат тествани
13.09
Още от категорията
/
Внимание! Нова дрога заля училищата: Децата я приемат, мислейки я за бонбони и завършват в спешното!
15:12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
До края на месеца варненци могат да подават заявления за целева п...
13:08 / 26.10.2025
Изчезна 13-годишно момиче от Варненско. Роднини молят за съдейств...
11:30 / 26.10.2025
Заради детската агресия: Курсовете по самоотбрана все по-популярн...
21:02 / 25.10.2025
Учениците излизат във ваканция!
16:52 / 25.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.