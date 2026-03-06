Част от центъра на Варна, днес ще бъде затворен заради учение. От полицията припомнят, че в сградата на Медицински университет-Варна, на ул. "Марин Дринов" 55, ще се проведе практическа симулация на пожар, с тренировка по евакуация.Тя ще продължи от 14.00 до 15.00 часа.В учението ще вземат участие представители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Център за спешна медицинска помощ, ОДМВР -Варна, Български Червен кръст – Варна, Регионален център 112 и Община Варна. В рамките на учението ще бъде ограничено движението на автомобили по ул. "Проф. Марин Дринов"- в участъка от ул. "Ген. Гурко" до ул. "Иван Аксаков".​ОДМВР - Варна апелират гражданите да запазят спокойствие, тъй като в посочения часови диапазон е възможно да има засилено присъствие на специализирани автомобили и екипи около сградата.