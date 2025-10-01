ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията във Варна с троен удар срещу наркотиците
©
Първият случая е свързан с 26-годишен мъж, засечен в момент на разпространение на марихуана. При последвалото претърсване в дома му, криминалистите открили и иззели около 50 пакетчета със същото наркотично вещество, подготвено за разпространение.
Втората акция е довела до задържането на 30-годишен варненец, който бил хванат в момент на полагане на грижи за растения от рода на конопа. "Тревата“ се намирала в специално оборудвано помещение, пригодено за отглеждане на растителността - при контролирани условия.
В третия случай е арестувана 39-годишна жена. При обиск у нея са намерени над 10 броя пълнители за вейп устройства, съдържащи канабиноиди. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата, по документирането на престъпната дейност на задържаните, продължава под надзора на прокуратурата.
Специализираните операции през изминалия ден, са част от последователните усилия за ограничаване на разпространението на наркотици на територията на ОД на МВР Варна и за предпазване на младите хора от пагубното влияние на дрогата, поясниха от пресцентъра на полицията в морския град.
Още по темата
/
Само за ден: 17 подпийнали и 4-ма дрогирани се качиха зад волана – масово водачите отказват да бъдат тествани
13.09
Още от категорията
/
Кошмар във Варна! Питбули разкъсаха домашно куче и нахапаха собственика му на метри от училище
29.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предупреждение: 5-метрови вълни удрят Черноморието до 48 часа
14:51 / 30.09.2025
Варненци са предупредени за 1 октомври
14:39 / 29.09.2025
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.