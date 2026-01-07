Варненски водач на лек автомобил попадна в полицейския арест за срок до 24 часа. При извършена проверка служителите на Трето РУ установили, че мъжът шофирал без свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, както и управлява кола без регистрационни табели.Инспекцията на нарушителя – 20-годишен, е извършени в понеделник, около полунощ и по случая е образувано бързо производство.