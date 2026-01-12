Сподели close
Във връзка с обявено за общодържавно издирване лице Елена Миленова Симеонова, на 24 години, от Провадия, със съобщение, публикувано на официалната страница на ОД на МВР – Варна на 19.12.2025 г., от дирекцията на вътрешното ведомство край морето съобщиха, че лицето е намерено и се намира в добро здравословно състояние.

Припомняме, че тя бе в неизвестност от 09.12.2025 г.