218 човека са проверени във Варна по време на снощния протест, съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.

Съставени са протоколи за открити в тях пиротехнически изделия, спрейове, нож и метален бокс.

Във връзка с мероприятието няма задържани. ОД на МВР във Варна не допусна провокатори да попречат на мирния протест.