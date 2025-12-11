снощния протест, съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.
Съставени са протоколи за открити в тях пиротехнически изделия, спрейове, нож и метален бокс.
Във връзка с мероприятието няма задържани. ОД на МВР във Варна не допусна провокатори да попречат на мирния протест.
Полицията във Варна съобщи дали има задържани на протеста снощи
