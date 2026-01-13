Сподели close
Съвети за еврото публикува Областната дирекция на МВР във Варна. От там препоръчват:

- Бъдете внимателни с новите евро банкноти!

- Не бързайте да ги приемате, без да сте се уверили, че са истински!

- Проверявайте поне няколко защитни елемента на купюрите!

- Ако не сте убедени в банкнотата, веднага я сравнете с друга, за която сте сигурни, че е истинска или помолете за мнение човек до Вас.

- Не влизайте в пререкания с клиент, дал Ви неистински пари! Уведомете мениджър или служител по сигурността в търговския обект, за да подадат сигнал в полицията!

- Опитайте се да запомните повече детайли за клиента!

- Собствениците и управители на търговски обекти е желателно да осигурят условия и технически средства, които в максимална степен да предотвратят приемане на неистински банкноти и монети!