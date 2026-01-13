Полицията във Варна със съвети за еврото
- Бъдете внимателни с новите евро банкноти!
- Не бързайте да ги приемате, без да сте се уверили, че са истински!
- Проверявайте поне няколко защитни елемента на купюрите!
- Ако не сте убедени в банкнотата, веднага я сравнете с друга, за която сте сигурни, че е истинска или помолете за мнение човек до Вас.
- Не влизайте в пререкания с клиент, дал Ви неистински пари! Уведомете мениджър или служител по сигурността в търговския обект, за да подадат сигнал в полицията!
- Опитайте се да запомните повече детайли за клиента!
- Собствениците и управители на търговски обекти е желателно да осигурят условия и технически средства, които в максимална степен да предотвратят приемане на неистински банкноти и монети!
