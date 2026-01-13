Съвети за еврото публикува Областната дирекция на МВР във Варна. От там препоръчват:- Бъдете внимателни с новите евро банкноти!- Не бързайте да ги приемате, без да сте се уверили, че са истински!- Проверявайте поне няколко защитни елемента на купюрите!- Ако не сте убедени в банкнотата, веднага я сравнете с друга, за която сте сигурни, че е истинска или помолете за мнение човек до Вас.- Не влизайте в пререкания с клиент, дал Ви неистински пари! Уведомете мениджър или служител по сигурността в търговския обект, за да подадат сигнал в полицията!- Опитайте се да запомните повече детайли за клиента!- Собствениците и управители на търговски обекти е желателно да осигурят условия и технически средства, които в максимална степен да предотвратят приемане на неистински банкноти и монети!