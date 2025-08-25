За разпространение на наркотични вещества - метамфетамин, непосредствено след продажбата на дрогата, е задържан 25-годишен жител на Долни чифлик. Мъжът е с взета мярка парична гаранция и срещу него е образувано досъдебно производство.От полицията във Варна допълниха, че преди дни служители на Първо и Четвърто РУ спрели двама мъже. Последвала проверка, която установила, че нарушителите носят в себе с марихуана и метамфетамин, в различни грамажи. Мъжете - на 24 и 26 години, са отведени в арестите на полицейските управления, като са задържани с мярка за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи производства.