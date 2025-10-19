ЗАРЕЖДАНЕ...
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
"Много е трудно, защото се налага да се ходи до града. Има малки деца, има възрастни хора, които нямат коли", казва Йорданка Люцканова, жител на с. Аврен.
"На всеки 3 месеца ходим при джипито за 3 месечна рецепта. Недай си Боже да се наложи нещо спешно. Трудно ни е. И превозът ни е труден", казва пред NOVA Мариана Димитрова от същото село.
Трудно е и за хората с малки деца, като Никола, който вече сякаш се е примирил.
"Или във Варна при личната, или в Синдел. Това е! Няма друг начин. И там си водим и детето, и във Варна. Свикваме. Няма как иначе", казва Никола Стоянов.
За последно тук е имало личен лекар преди повече от 3 години.
"В един момент госпожата, която обслужваше населението, каза, че ще си тръгва. Ние намерихме вариант за нов млад лекар, който да поеме съществуващата база пациенти, но тя тогава каза, че ще остане в местната поликлиника. Младият лекар си тръгна и тя след това си тръгна и така останахме без лекар", обяснява кметът на Аврен Емануил Манолов.
"Кабинетите са готови за експлоатация. Всеки може да заповяда. И затова ще използвам ефира на вашата телевизия да поканя всеки млад лекар, който иска да работи с нашето прекрасно население, да заповяда. Ще му осигурим възможно най-добрите условия за работа", обещава кметът.
Кандидати обаче все още липсват и така лекарските кабинети тук остават празни.
"Моето наблюдение е, че все по-малко лекари искат да работят в селски райони. Всички искат да работят в града. Пациентите да ходят на място, на крака при тях - нещо, което е невъзможно. И затова подчертавам, че трябва да има държавен стимул - лекари, аптекари, зъболекари да работят и извън големите градове, тъй като населението и тук има спешна необходимост от тяхното присъствие", казва Емануил Манолов.
А докато това се случи хората в Аврен и съседните няколко села все пак не губят надежда.
