Поломиха улични лампи за хиляди левове във Варна
Заради проблема, с писма за необходимостта от засилен полицейски контрол в участъка по ул. "Девня“ и бул. "Васил Левски“, са сигнализирани ресорния заместник-кмет на Община Варна и началника на 1 РПУ, казват от район "Одесос“.
В началото на месец декември е изготвен е списък на обекти, за които предстои възлагане на строително-ремонтни дейности по договор за текущи ремонти, който ще бъде изпратен за остойностяване от ОП “Инвестиционна политика“.
Констатирани са счупена решетка на дъждоприемна шахта (стърчащи железа), компрометирана асфалтова настилка и неработещо осветително тяло по гаранционен строеж - ул. "Д-р Пискюлиев“ (след основен ремонт). Изпратено е писмо до директор на дирекция "ИИБ“ - Община Варна, с молба да се разпореди на фирмата строител да отстрани дефектите, тъй като представляват опасност за автобусите на градския транспорт.
Проведена е работна среща относно преливащата канализационна шахта на ул. "Граф Игнатиев“ №6. Направено е предложение за коригиране на нива на шахти по трасето, което изисква допълнителен анализ. Предстои нова среща между отговорните институции – ВиК-Варна, Община Варна, Район "Одесос“ за по-нататъшни действия.
След извършване на редовни обходи и проверки на дъждоприемните шахти от страна на служители на Район "Одесос“ (при всеки валеж), както и след директна комуникация с фирмата, отговаряща за почистването им, е констатирано непълно изпълнение на задълженията по възложените позиции, съгласно договора на Община Варна с фирмата.
Отличие за МУ–Варна на IX Национална студентска научна конференци...
22:33 / 08.12.2025
22:33 / 08.12.2025
Новият патрулен кораб "Храбри" вече под български флаг
11:51 / 08.12.2025
11:51 / 08.12.2025
Варненската полиция нареди спешна проверка по твърдения за нередн...
11:50 / 08.12.2025
11:50 / 08.12.2025
Обвиниха Коцев в лъжа след вчерашното му интервю
08:35 / 08.12.2025
08:35 / 08.12.2025
Басейнова дирекция с важна информация за жителите с кладенци във ...
07:54 / 08.12.2025
07:54 / 08.12.2025
Университет във Варна с благотворителна инициатива за приют за бе...
07:56 / 08.12.2025
07:56 / 08.12.2025
