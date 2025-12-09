Материални щети в големи размери върху общинска собственост – улично осветление, са констатирали служители на централния варненски район "Одесос“. Това става ясно от отчета за свършената работа предната седмица – периода 1 - 5 декември 2025 г.Заради проблема, с писма за необходимостта от засилен полицейски контрол в участъка по ул. "Девня“ и бул. "Васил Левски“, са сигнализирани ресорния заместник-кмет на Община Варна и началника на 1 РПУ, казват от район "Одесос“.В началото на месец декември е изготвен е списък на обекти, за които предстои възлагане на строително-ремонтни дейности по договор за текущи ремонти, който ще бъде изпратен за остойностяване от ОП “Инвестиционна политика“.Констатирани са счупена решетка на дъждоприемна шахта (стърчащи железа), компрометирана асфалтова настилка и неработещо осветително тяло по гаранционен строеж - ул. "Д-р Пискюлиев“ (след основен ремонт). Изпратено е писмо до директор на дирекция "ИИБ“ - Община Варна, с молба да се разпореди на фирмата строител да отстрани дефектите, тъй като представляват опасност за автобусите на градския транспорт.Проведена е работна среща относно преливащата канализационна шахта на ул. "Граф Игнатиев“ №6. Направено е предложение за коригиране на нива на шахти по трасето, което изисква допълнителен анализ. Предстои нова среща между отговорните институции – ВиК-Варна, Община Варна, Район "Одесос“ за по-нататъшни действия.След извършване на редовни обходи и проверки на дъждоприемните шахти от страна на служители на Район "Одесос“ (при всеки валеж), както и след директна комуникация с фирмата, отговаряща за почистването им, е констатирано непълно изпълнение на задълженията по възложените позиции, съгласно договора на Община Варна с фирмата.