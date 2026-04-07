Вековният храм "Свети Иван Рилски" в село Звездица, който миналата година отбеляза своята 100-годишнина, се нуждае спешно от ремонт. След публикации в социалните мрежи с призив за помощ, все повече хора откликват на каузата за съхраняване на светата обител, съобщава БНР.
Въпреки че покривът на храма вече е почти напълно възстановен благодарение на дарители, състоянието на сградата все още е притеснително.
Основите и фасадата продължават да се рушат, а пукнатините по стените са видими за всички, които посрещат празниците в храма
Колкото по-скоро започне ремонтът, толкова по-добре за самата постройка, сподели отец Добромир, който служи в храма повече от 20 години. По думите му при ремонта на покрива е станало ясно, че влагата от дъждовете през годините е компрометирала не само стените, но и основите на сградата.
Необходимата сума за цялостния ремонт възлиза на около 45 000 евро. До момента, благодарение на дарения от цялата страна и благотворителен базар, организиран на Цветница, вече са събрани близо 20 000 евро.
Това ме прави щастлив като свещеник, че толкова много хора откликват и помагат за запазването на този храм, допълва отецът.
Кампанията продължава, като желаещите могат да помогнат чрез дарения на място в храма или по банков път. Всеки принос, независимо от размера, е важен за завършването на ремонта, каза отец Добромир.
Освен финансовата подкрепа, храмът ще бъде домакин и на благородна инициатива - кръводарителска акция на Разпети петък, организирана съвместно с Районния център по трансфузионна хематология във Варна. Акцията ще се проведе от 10,00 до 14,00 часа в двора на църквата под мотото "Да подарим живот в деня на жертвата".
Нека в тези дни намерим смирение и сили да помогнем - всеки според възможностите си, призова отец Добромир.
Организаторите се надяват, че с общи усилия храмът "Свети Иван Рилски" ще бъде съхранен и ще продължи да бъде духовен дом за поколения напред.
