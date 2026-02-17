Сподели close
Преди 12 години, един месец и един ден – на 16 януари 2014 година, Varna24.bg съобщи за бременна варненка, която заедно със съотборничките си в клуб "Млади стрелци" спечелиха първото място в отборното за жени на традиционния турнир по стрелба с лък (олимпийски стил и комплаунд) "Дунавски стрели" в Русе

Днес ще разкажем за дъщерята на Ива Панева – младата госпожица и спортна надежда - Ема Маркова, която продължава своето възходящо развитие със силни класирания на турнирите на закрито "Тракия Оупън“, организирани от Българска федерация по спортни лагери (БФСЛ / BFSL) в Пловдив, зала "Колодрум“.

В края на 2025 година (21–23 ноември 2025 г.) Ема завоюва 3-то място в категория под 12 години на Турнир на закрито "Тракия Оупън“ за мъже и жени, под 21 г., под 18 г., под 15 г., под 12 г. и 50+. Това отличие отбеляза силен финал на състезателната ѝ година и даде заявка за още по-високи резултати.

Още в началото на 2026 година (9–11 януари 2026 г.) Ема направи нова крачка напред, спечелвайки 2-ро място в категория под 13 години на Турнир на закрито "Тракия Оупън“ за мъже и жени, под 21 г., под 18 г., под 15 г., под 13 г. и 50+.

Освен че подобрява класирането си от бронзов към сребърен медал, Ема повишава значително и индивидуалния си резултат в квалификациите, демонстрирайки постоянство, дисциплина и сериозно израстване.

Ема Маркова стреля за спортен клуб "Млади стрелци“ – Варна, където развива своя талант още от ранна възраст. Любовта към стрелбата идва по наследство. Нейната майка – актрисата и режисьор Ива Панева – участва бременна в шестия месец на турнир "Дунавски стрели“ в Русе през 2014 година. Така, образно казано, Ема е "закърмена“ със спорта още преди да се роди.

Днес майка и дъщеря продължават да тренират и да се състезават заедно, доказвайки, че родителският пример е ключов не само за възпитанието, но и за изграждането на спортен дух и култура.

Припомняме, че през 2015 година майката Ива Панева, която е режисьор, представи във Варна уникален българо-японски спектакъл - "Я" (лък на японски), който е симбиоза между стрелба с лък, съвременна музика и хореография. Интердисциплинарният творчески продукт съчетава традиционното японско изкуство "Киудо" (датирано от няколко хилядолетия преди Христа) с тракийски мотиви. Спектакълът е плод на сътрудничеството между двама японски творци - съвременната танцьорка Майко Дате и музиканта Йошо Мачида, заедно с автора на проекта актрисата и режисьор Ива Панева.

Спортната жилка в семейството се допълва и от дядото на Ема – Неделчо Панев, световен шампион по борба за ветерани.