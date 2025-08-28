че един от най-големите подземни квартали у нас, който е на две нива с обща площ 1013 кв. м, се разрушава.
Месеците минаха, казусът отшумя, докато днес от Административния съд във Варна съобщиха, че е образувано административно дело по жалба на "Амура сити“ ЕООД против заповед на зам.-кмета на Община Варна от 14 март на вече далечната 2007 г., с която е одобрен ПУП-ПРЗ за шест урегулирани поземлени имота със смесено предназначение, находящи се в район "Младост“.
В жалбата е направено искане за спиране действието на виза за проектиране, издадена на 10.12.2024 г., изложени са доводи за нищожност на оспорения ПУП-ПРЗ и е направено искане за прогласяване нищожността му.
С разпореждане съдът е оставил производството по делото без движение, като е дал указания на оспорващото дружество да обоснове правен интерес от оспорването и да уточни оспорените административни актове.
С молба "Амура сити“ ЕООД е уточнило, че оспорва и виза за проучване и проектиране по чл. 140 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издадена на 10.12.2024 г. и е направило искане за спиране действието й.
С определение съдът е оставил без разглеждане молбата на "Амура сити“ ЕООД за спиране изпълнението на виза, издадена на осн. чл. 140, ал.3 от ЗУТ, с мотиви, че жалбата против визата има суспензивен ефект и оспорения акт не е сред посочените в чл. 217, ал. 1 от ЗУТ.
С определение от днес производството по оспорване на виза за проучване и проектиране е разделено в отделно производство, по което е образувано административно дело по описа на Административен съд – Варна.
