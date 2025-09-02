За хулиганска стрелба на ученик с въздушен пистолет по движещи се автобуси от градския транспорт на Варна, Районният съд в града наложи "пробация“ и обществено порицание.Непълнолетният се призна за виновен по две повдигнати му обвинения – в противозаконно унищожаване на чужди движими вещи и в хулиганство, като постигна споразумение за вида и размера на наложеното му наказание, което съдебен състав на Районен съд – Варна одобри.Деянията, наказуеми съответно по чл. 216 и чл. 325 от Наказателния кодекс, са извършени на 6 ноември 2023 година, когато подсъдимият е бил на 15-годишна възраст.Привечер на посочената дата, непълнолетният решил да покаже на свои връстници как се стреля с въздушен пистолет в зелените площи край автобусна спирка по бул. "Трети март“. Пистолетът бил закупен няколко дни по-рано от непознато лице край колхозния пазар от самия 15-годишен ученик, без знанието на родителите му. На свечеряване децата не виждали къде попадат изстреляните сачми, затова непълнолетният се прицелил към движещ се от спирката тролейбус по линия №88, след което продължил да произвежда изстрели и по два преминаващи автобуса по линии №20 и №118. Водачите на превозните средства от градския транспорт последователно подали сигнал на тел. 112, след като установили спукването на стъклата.Няма пострадали пътници в резултат на непристойната хулиганска проява, извършена от непълнолетния, който макар и 15-годишен, е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си.Счупените стъкла на трите превозни средства са оценени на обща стойност 1008 лева. Причинените от деянието имуществени вреди към момента са възстановени.За всяко от престъпленията бяха определени отделни наказания, като със споразумението Районен съд – Варна наложи на непълнолетния най-тежкото от тях – 8 месеца "пробация“, при две задължителни мерки. Към така определеното наказание съдът присъедини и наказание "обществено порицание“,което да бъде изпълнено чрез обявяване на съдебния акт на таблото в кметството по местоживеене.Разноските по делото от около 1200 лева също се възлагат в негова тежест. Съдебният акт е окончателен.