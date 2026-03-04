Попитахме варненци: Вярвате ли, че войната ще достигне страната ни?
Голяма част от запитаните не допускат, че ще има война и са категорични, че страната ни ще остане извън военния конфликт. Все пак хората следят активно динамичната обстановка в Близкия изток и ексалиращото напрежение. Към момента много от тях са решили да не предприемат пътувания извън граница, дори в рамките на Европа, и предпочитат да изчакат да видят как ще се развие ситуацията.
Има и такива, които се страхуват, че страната ни ще бъде въвлечена в конфликта. "Не искам да си мисля даже за момент! Моля се да няма война! В момента е напрегнато и страшничко!", сподели възрастна жена.
Към момента хората се страхуват от икономическите последствия на военния конфликт върху живота - цените на хранителни продукти, бензин, газ и т.н
