Варненката Катерина Кръстева представя първата си книга Game Over: A New Era of Me, насочена към тийнейджъри и млади жени, които търсят увереност, мотивация и яснота за собствената си посока в живота.Тя е вдъхновена от личния път на авторката и има за цел да насърчи младите момичета да направят промяна в начина си на мислене, ежедневните си навици и отношението към самите себе си. Според Катерина увереността не е вродено качество, а умение, което се изгражда с осъзнати избори и постоянство.Катерина Кръстева е позната в социалните мрежи с аудитория от близо 500 хиляди последователи. Тя развива кариера в модата, участва в конкурси за красота и филмови проекти, а паралелно с това управлява собствена маркетинг агенция и работи с редица брандове. С книгата си обаче тя поставя фокус върху тема, която надхвърля онлайн присъствието – нуждата младите хора да повярват в собствената си стойност.Game Over: A New Era of Me не е традиционна художествена книга, а проект, насочен към личностно развитие. Заглавието символизира край на стария начин на мислене и начало на нов етап, в който читателят се учи да поставя лични граници, да избира подкрепяща среда и да поема отговорност за собствения си живот.В съдържанието се разглеждат теми като изграждането на увереност, влиянието на обкръжението, смелостта да правиш промени и значението на малките ежедневни решения. Основното послание е, че трансформацията не изисква драстични стъпки, а постоянство и яснота за личните цели."Исках да създам нещо практично и достъпно, което да покаже на момичетата, че могат да започнат отначало във всеки момент и че мечтаният живот е резултат от избори, а не от късмет", споделя авторката.С Game Over: A New Era of Me Катерина Кръстева отправя послание за осъзнат живот и лична отговорност, като насърчава младите жени да не се страхуват да искат повече и да изграждат най-добрата версия на себе си.