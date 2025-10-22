ЗАРЕЖДАНЕ...
Популярни български мъже гостуват с портрети и глас във Варна
©
Изложбата "Чуй гласа ми“ комбинира портретна фотография и звук, за да създаде въздействащо преживяване и да насочи вниманието към темата за уязвимостта и силата на мъжете да говорят открито за своите емоции. Зад камерата е Павел Червенков – майстор на портретната фотография, заснел някои от най-популярните български актьори и корици на култови издания като списание "Егоист“. Звуковата инсталация е дело на Емилиян Гацов – Елби, композитор на театрална и филмова музика с множество награди, сред които "Аскеер 2024“ за постановката "Игри в задния двор“ на театър "София“.
Лицата и гласовете в изложбата принадлежат на 8 популярни български мъже, които споделят личните си истории за сила, страх, щастие и несигурност:
- Александър Кадиев – актьор и телевизионен водещ
- Георги Господинов – писател, носител на наградата "Международен Букър“ 2023 г.
- Илиян Джевелеков – режисьор, сценарист и продуцент
- Мартен Роберто – DJ и радиоводещ
- Ованес Торосян – актьор
- Цветослав Цонев – Цуро, влогър и режисьор
- Ясен Згуровски (Julieta Intergalactica) – визуален артист и DJ
- Wosh MC – рапър
Посетителите ще могат да застанат очи в очи с портретите им и чрез QR код да чуят техните лични изповеди. Така визуалното и звуковото се преплитат в общо преживяване, което провокира размисъл за мълчанието, пречупването и силата да бъдеш откровен.
Изложбата, която гостува във Варна до 5 ноември, е част от ежегодната кампания на фондация Emprove, посветена на мъжкото емоционално здраве. Варненската публика ще види изданието от 2024 г., представено за първи път в София. Междувременно Emprove вече подготвя новото издание на “Чуй гласа ми" за 2025 г., което ще бъде показано в столицата с нови лица, истории, изкуство и акценти върху мъжкото емоционално здраве.
Проектът е част от поредицата #ИзкуствотоПробужда – арт инициативи на Emprove, които чрез творчество отварят пространство за диалог и осъзнаване по теми, засягащи човешките взаимоотношения и психичното здраве.
Изложбата "Чуй гласа ми“ ще бъде достъпна за посетители в "Банката 1925“ до 5 ноември 2025 г. – всеки ден между 16:00 и 22:00 ч.
Мисията на Emprove е да повиши осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променя обществените нагласи, както и да подкрепя жени и момичета, преживели насилие. Дейността на фондацията включва публични кампании за ранна превенция и осведоменост, безплатна психологическа и юридическа подкрепа към жени, преживели насилие, коучинг, събития, обучения, групови терапевтични сесии, арт инициативи, както и изграждането на вече споменатата общност на #ЖенитeSurvivors, които оттук насетне подкрепят други жени по пътя им към промяна и нов живот.
Кампанията “Чуй гласа ми“ е част от #ИзкуствотоПробужда – вдъхновяваща поредица арт проекти “под шапката" на Emprove, която чрез творчество цели да докосне и промени онези дълбоки пластове на съзнанието така, както само изкуството умее.
Разберете повече и чуйте всички мъжки истории от първите две издания на изложбата на https://emproveproject.com/chui-glasa-mi/
Още от категорията
/
Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина"-Варна предлага лечение на всички аспекти на хроничната болка
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.