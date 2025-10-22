Фотоизложбата "Чуй гласа ми“, посветена на мъжкото психично и емоционално здраве, ще открие новия варненски център за култура "Банката 1925“. Разположена в сърцето на арт-квартал Таляна и построена като клон на Държавната кредитна банка през 1925 г., сградата е служила като банка цели 100 години, за да се превърне днес в истинско хранилище за изкуство и културни събития. Проектът на фондация Emprove, с творчеството на портретния фотограф Павел Червенков и композитора Емилиян Гацов – Елби, ще посрещне варненската публика на 23 октомври от 18:30 до 22:00 ч. на ул. "Габрово“ 2. Входът е свободен, а за по-интимно изживяване се препоръчва посетителите да си носят слушалки.Изложбата "Чуй гласа ми“ комбинира портретна фотография и звук, за да създаде въздействащо преживяване и да насочи вниманието към темата за уязвимостта и силата на мъжете да говорят открито за своите емоции. Зад камерата е Павел Червенков – майстор на портретната фотография, заснел някои от най-популярните български актьори и корици на култови издания като списание "Егоист“. Звуковата инсталация е дело на Емилиян Гацов – Елби, композитор на театрална и филмова музика с множество награди, сред които "Аскеер 2024“ за постановката "Игри в задния двор“ на театър "София“.Лицата и гласовете в изложбата принадлежат на 8 популярни български мъже, които споделят личните си истории за сила, страх, щастие и несигурност:- Александър Кадиев – актьор и телевизионен водещ- Георги Господинов – писател, носител на наградата "Международен Букър“ 2023 г.- Илиян Джевелеков – режисьор, сценарист и продуцент- Мартен Роберто – DJ и радиоводещ- Ованес Торосян – актьор- Цветослав Цонев – Цуро, влогър и режисьор- Ясен Згуровски (Julieta Intergalactica) – визуален артист и DJ- Wosh MC – рапърПосетителите ще могат да застанат очи в очи с портретите им и чрез QR код да чуят техните лични изповеди. Така визуалното и звуковото се преплитат в общо преживяване, което провокира размисъл за мълчанието, пречупването и силата да бъдеш откровен.Изложбата, която гостува във Варна до 5 ноември, е част от ежегодната кампания на фондация Emprove, посветена на мъжкото емоционално здраве. Варненската публика ще види изданието от 2024 г., представено за първи път в София. Междувременно Emprove вече подготвя новото издание на “Чуй гласа ми" за 2025 г., което ще бъде показано в столицата с нови лица, истории, изкуство и акценти върху мъжкото емоционално здраве.Проектът е част от поредицата #ИзкуствотоПробужда – арт инициативи на Emprove, които чрез творчество отварят пространство за диалог и осъзнаване по теми, засягащи човешките взаимоотношения и психичното здраве.Изложбата "Чуй гласа ми“ ще бъде достъпна за посетители в "Банката 1925“ до 5 ноември 2025 г. – всеки ден между 16:00 и 22:00 ч.Мисията на Emprove е да повиши осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променя обществените нагласи, както и да подкрепя жени и момичета, преживели насилие. Дейността на фондацията включва публични кампании за ранна превенция и осведоменост, безплатна психологическа и юридическа подкрепа към жени, преживели насилие, коучинг, събития, обучения, групови терапевтични сесии, арт инициативи, както и изграждането на вече споменатата общност на #ЖенитeSurvivors, които оттук насетне подкрепят други жени по пътя им към промяна и нов живот.Кампанията “Чуй гласа ми“ е част от #ИзкуствотоПробужда – вдъхновяваща поредица арт проекти “под шапката" на Emprove, която чрез творчество цели да докосне и промени онези дълбоки пластове на съзнанието така, както само изкуството умее.Разберете повече и чуйте всички мъжки истории от първите две издания на изложбата на https://emproveproject.com/chui-glasa-mi/