Невероятна възможност се предоставя на малчуганите от Варна, които ще могат да се присъединят към вълнуващата музикална работилница, наречена "Мюзикъли за деца и присъствието на фолклора в тях“. Водещи са поппевиците Деси Добрева и Десислава Христова .Събитието ще се състои на 17 октомври, петък, от 18 часа в Артсалона на радио "Варна". Работилницата е подходяща за деца на възраст от 6 до 14 години, но е отворена и за техните учители и родители.В началото двете певици, които са и докторанти на Института за изследване на изкуствата към БАН, ще представят на достъпен език основните характеристики на различните музикално-сценични жанрове като опера, оперета и мюзикъл. Основен акцент ще бъде възможността фолклорът да бъде включен в тези форми на изкуството. Живите изпълнения на Десислава Христова и Деси Добрева ще направят срещата по-достъпна и интересна, като обогатят теоретичната част и покажат как традиционните мелодии могат да бъдат адаптирани за съвременни произведения.След това децата ще станат част от истински творчески процес – Десислава Христова и Десислава Добрева ще отворят практическа работилница, където всички заедно ще направят кратък камерен мюзикъл по приказката "Червената шапчица“ от Братя Грим.Деси Добрева, освен че е кандидат-докторант, е добре известна и със своите изпълнения и ангажимент към популяризирането на българската музика и традиционна култура обеща много изненади и усмивки на срещата с децата от Варна.Необходимо е предварително записване за участие в работилницата на: zlatniiskri@abv.bg или 052 612 819.Тази музикална работилница е част от XIII Европейски фестивал за детска песен "Златни искри", който се организира от фондация "Откритие", с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".