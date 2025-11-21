Поради авария на водопровод по бул. "Цар Освободител" в участъка от бул. "Република" до ул. "Ана Феликсова", днес, 21 ноември, се въвеждат маршрутни промени за автобусни линии 14, 148 и 209, съобщава БНР.Линии 148 и 209 посока "Почивка" след сп."Армейска" ще продължават по бул. "Трети март", бул. "Република". Няма да обслужват спирки "ТИС север" и "КАТ" на бул. "Ян Хунияди" и сп. "Г. Георгиев" на бул. "Цар Освободител".Автобусите по линия 14 ще преминава по бул. "Сливница" и бул. "Ян Хунияди", няма да обслужва спирки "Поглед", "Гео Милев" и "Г. Георгиев" - двупосочно.Автобусите ще обслужват всички спирки по обходните маршрути.Маршрутните промени важат до отстраняване на аварията (предвидено до 19:00 часа).