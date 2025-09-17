Благомир Коцев и на двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев се проведе тази вечер във Варна.
Жители на града се събраха пред сградата на Общината, след което се отправиха на шествие до площад "Независимост", където се намира Съдебната палата.
Припомняме, че по-рано стана ясно, че съдебен състав на Софийския апелативен си е направил отвод по делото за мярката на варненския кмет.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.