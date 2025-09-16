Благомир Коцев.
Организаторите заявиха още:
"Ще излезем да изразим своя гняв срещу завладяната съдебна система, която остави Благо в ареста, без никакви правни основания!
Освен че съдът влезе в ролята на обвинител, като приведе доводи, които дори прокуратурата не изтъкна, СГС кредитира показанията на психично болни и на служители, освободени от Община Варна, поради съмнения за престъпления по служба.
Колко топ юристи, безупречни адвокати и ректори на юридически факултети трябва да обяснят на СГП, КПК и СГС, че няма никакво основание Благо да остава в ареста?
Нима не е ясно на цяла Варна, че в ход е опит да се подмени резултатът от местните избори?
Щом е така, на ход сме ние - свободните граждани на Варна, които не са съгласни демократичният им избор да се погазва от овладени институции!"
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.