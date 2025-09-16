Сподели close
Утре, 17 септември, от 18:30 часа пред Община Варна ще се поведе поредния протест в защита на Благомир Коцев.

Организаторите заявиха още:

"Ще излезем да изразим своя гняв срещу завладяната съдебна система, която остави Благо в ареста, без никакви правни основания!

Освен че съдът влезе в ролята на обвинител, като приведе доводи, които дори прокуратурата не изтъкна, СГС кредитира показанията на психично болни и на служители, освободени от Община Варна, поради съмнения за престъпления по служба.

Колко топ юристи, безупречни адвокати и ректори на юридически факултети трябва да обяснят на СГП, КПК и СГС, че няма никакво основание Благо да остава в ареста?

Нима не е ясно на цяла Варна, че в ход е опит да се подмени резултатът от местните избори?

Щом е така, на ход сме ние - свободните граждани на Варна, които не са съгласни демократичният им избор да се погазва от овладени институции!"