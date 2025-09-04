Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес - 4 септември, от 18:30 часа ще се проведе пореден протест пред сградата на Община Варна в подкрепа на кмета на Варна и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, съобщават организаторите му.

Исканията на протеста са за незабавни действия от страна на СГП и СГС по разглеждане на мярката за задържане на Благомир Коцев, поясняват те.

Налице е умишлено бавене от страна на прокуратурата на внасянето на мярката в съда, което протестът счита за грубо нарушение на закона.

В протеста ще вземат участие Асен Василев и Николай Денков.

След първоначалната част пред сградата на общината, демонстрантите ще се насочат към площад "Независимост" и Съдебната палата, където се очаква протестът да приключи.

Първият протест след началото на активния есенен политически сезон се проведе този вторник. На него присъства бившият съпредседател на ПП Кирил Петков. Припомнете си какво сподели той.