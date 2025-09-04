ЗАРЕЖДАНЕ...
Пореден протест в защита на кмета Коцев днес Варна
Исканията на протеста са за незабавни действия от страна на СГП и СГС по разглеждане на мярката за задържане на Благомир Коцев, поясняват те.
Налице е умишлено бавене от страна на прокуратурата на внасянето на мярката в съда, което протестът счита за грубо нарушение на закона.
В протеста ще вземат участие Асен Василев и Николай Денков.
След първоначалната част пред сградата на общината, демонстрантите ще се насочат към площад "Независимост" и Съдебната палата, където се очаква протестът да приключи.
Първият протест след началото на активния есенен политически сезон се проведе този вторник. На него присъства бившият съпредседател на ПП Кирил Петков. Припомнете си какво сподели той.
