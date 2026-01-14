Пореден шанс за варненци да помогнат със стотинки за голяма кауза на АГ болница
Ето какво пишат от АГ болница "Проф. д-р Димитър Стаматов"- Варна:
Всяка година стотици бебета се раждат по-рано от очакваното и започват живота си с борба. Те са малки, крехки, но изключително силни. За да получат шанса да растат и да живеят пълноценно, те се нуждаят от нашата подкрепа.
С тази инициатива събираме останали стотинки преди окончателно приемане на разплащане само в евро, които се превръщат в надежда – за по-добра медицинска грижа, апаратура, консумативи и подкрепа за недоносените бебета и техните семейства и продължаваме кампанията за подмяна на животоспасяваща медицинска газова система.
Нужни са още средства до обявените 50 000 лв.
Няма малко дарение. Всяка стотинка е знак на съпричастност и човечност. Заедно можем да направим така, че тези малки герои да направят своите първи сигурни стъпки в живота.
Подай ръка!
Дари стотинка! Подари шанс!
Дарителска сметка:
BAN: BG47BPBI88981029287102
BIC: BPBIBGSF
ПОЩЕНСКА БАНКА
Валута: BGN
СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна
