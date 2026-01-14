Малки стъпки към голямата надежда – стотинки в подкрепа на недоносени бебета! Това е слоганът на кампания на АГ болница във Варна, като същевременно е и един от последните шансове за жителите на морския град да помогнат със стотинки за добро дело.Всяка година стотици бебета се раждат по-рано от очакваното и започват живота си с борба. Те са малки, крехки, но изключително силни. За да получат шанса да растат и да живеят пълноценно, те се нуждаят от нашата подкрепа.С тази инициатива събираме останали стотинки преди окончателно приемане на разплащане само в евро, които се превръщат в надежда – за по-добра медицинска грижа, апаратура, консумативи и подкрепа за недоносените бебета и техните семейства и продължаваме кампанията за подмяна на животоспасяваща медицинска газова система.Нужни са още средства до обявените 50 000 лв.Няма малко дарение. Всяка стотинка е знак на съпричастност и човечност. Заедно можем да направим така, че тези малки герои да направят своите първи сигурни стъпки в живота.Подай ръка!Дари стотинка! Подари шанс!Дарителска сметка:BAN: BG47BPBI88981029287102BIC: BPBIBGSFПОЩЕНСКА БАНКАВалута: BGNСБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД – Варна